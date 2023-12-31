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Güncel
AA 31.12.2023 23:10

Nevşehir'de trafik kazası: 5 yaralı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'de trafik kazası: 5 yaralı
[Fotograf: AA]

Nevşehir-Uçhisar kara yolunda seyir halinde olan M.B. idaresindeki otomobil, Uçhisar Mezarlığı mevkisinde aynı şeritte "U dönüşü" yapmaya çalışan H. İ'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan M.B. yönetimindeki otomobil, mezarlık duvarına çarparak durabildi.

Nevşehir'de trafik kazası: 5 yaralı

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü ile araçlarda bulunan üç kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kısa süre trafiğe kapalı kalan yol araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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