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Güncel
AA 01.01.2024 09:43

Vali Eldivan yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin birimleri ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti.

Vali Eldivan yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Burada telsizden anonsla emniyet mensuplarının yeni yılını kutlayan Eldivan, daha sonra polis ve jandarma uygulama noktalarını giderek, personele tatlı ikramında bulundu.

Bayburt Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Eldivan, yeni doğan bir bebeğe altın taktı, hastane çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Eldivan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023'ün son saatlerinde emniyet ve jandarmanın hem trafik hem de güvenlik uygulamalarına devam ettiğini söyledi.

Vali Eldivan yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti

Yeni yıla girerken kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktaran Eldivan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her tarafında olduğu gibi vatandaşımızın huzuru bizim için öncelik arz etmekte. Şu ana kadar gördüğümüz üzere gerek araç sürücüleri gerekse kontrol noktalarımızda olumsuz bir duruma rastlamadık. Hastanelerimizde yine doktor ve diğer personelimiz rutin şekilde çalışıyor. Herhangi bir özel durum yok. Ben bu vesileyle 2023'te yaşadığımız 'asrın felaketi' olan depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yine 2023 yılı Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümü. Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılını kutlamanın da mutluluğunu yaşadık."

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