Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silah ve uyuşturucu jandarmanın gözünden kaçmadı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kimlik sorgulaması sırasında silah ve uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Sakarya'nın Pamukova Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-650 kara yolundaki bir tesiste şüpheli görülen 2 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı.
H.K'nin üzerinde arama yapan ekipler, ruhsatı başka birine ait tabanca, İ.K'nin üzerinde ise 40 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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