Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri ve Sivas için fırtına uyarısı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bugünden itibaren yarın akşama kadar, Kayseri ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yarın akşama kadar kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.
Güney yönlü esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 90 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çığ, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kayseri Meteoroloji Sivas Yağış
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