Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 21-28 Şubat'ta uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, 276 gram uyuşturucu madde, 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma 11 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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