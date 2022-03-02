Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalencik mevkiindeki uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, "Okşan" adlı dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı bin kilogram tütün, 1 milyon yüz bin boş makaron, 6 bin 720 tütün filtresi ele geçirdi.

Kamyonetin sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.