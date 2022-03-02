Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekiplerince, bin kilogram kaçak tütün ve 1 milyon yüz bin makaron ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalencik mevkiindeki uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler, "Okşan" adlı dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine araçta yaptığı aramada, gümrük kaçağı bin kilogram tütün, 1 milyon yüz bin boş makaron, 6 bin 720 tütün filtresi ele geçirdi.
Kamyonetin sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Bingöl Kaçakçılık Makaron
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