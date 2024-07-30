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Güncel
AA 30.07.2024 21:03

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kurtalan Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, Gözpınar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Akdoğan mezrasında S.A'ya ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda 7 kilo 500 gram uyuşturucu, boyları 30 santimetre ile 1 metre aralığında değişen 20 kök kenevir, ruhsatsız 2 tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

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Siirt Uyuşturucu
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