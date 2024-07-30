Açık 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.07.2024 20:57

Turgutlu'da kan bağışçılarına boyoz ikram edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kan bağışında bulunanlara, boyoz dağıtıldı.

Turgutlu'da kan bağışçılarına boyoz ikram edildi

Türk Kızılay Turgutlu Şubesi ile ilçede esnaflık yapan Yılmaz Zeybek, ilçedeki kan alma merkezinde etkinlik düzenledi.

Kızılay Turgutlu Şubesi Müdürü Mehmet Öztürk, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, etkinliğe gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.

Diğer esnafları da benzer etkinlikler düzenlemeye davet eden Zeybek ise "Esnaf olarak Kızılay'a başvurarak, projemizden bahsettik. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Etkinliğe Kaymakam Selami Kapankaya ve bazı protokol üyeleri de katıldı.

ETİKETLER
Manisa Kan Bağışı Kızılay
Sıradaki Haber
Çanakkale açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:44
İsrail'de Harediler ile polis arasında arbede
22:42
WSJ: ABD, Ukrayna'ya gönderilecek F-16'ları gelişmiş silah sistemleriyle donatacak
22:41
KKTC, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne savaş gemileri göndermesine tepki gösterdi
22:39
Kamala Harris'in başkan yardımcılığı adayı listesi şekilleniyor
22:37
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli öldü
22:33
İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan için Meclis'te yemin töreni düzenlendi
Samsun'da gün batımı
Samsun'da gün batımı
FOTO FOKUS
Soykırımcı Netanyahu'yu Hitler'in sonu bekliyor
Soykırımcı Netanyahu'yu Hitler'in sonu bekliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ