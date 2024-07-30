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Güncel
AA 30.07.2024 20:16

Konya'da "Gazze İçin Durma, Boykot İçin Pedalla" etkinliği

Konya'da üniversite öğrencileri, Filistin için pedal çevirdi.

Konya'da "Gazze İçin Durma, Boykot İçin Pedalla" etkinliği

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencilerinin katılımıyla çalışmalarını sürdüren "Kudüs Çalışma Grubu" ve "Boykot Kafası" oluşumu iş birliğiyle "Gazze İçin Durma, Boykot İçin Pedalla" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Kılıçarslan Meydanı'nda Filistin bayrağını temsil eden balonların gökyüzüne bırakılmasıyla başladı. Devamında yol güzergahlarına asılan dövizler ve brandalarda yer alan metinlerle boykota vurgu yapıldı.

Etkinlikte katılımcılar, Meram Bağları'na kadar olan güzergahta pedal çevirdi. Etkinlik boyunca Filistin'in direnişine destek olmak için yapılan ve yapılması gereken boykot ile boykotun önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte, vatandaşların alışveriş yaparken ürünün boykotlu olup olmadığını anlamalarına yardımcı olacak "Boykot Kafası" isimli mobil uygulamanın da tanıtımı yapıldı.

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Konya Gazze
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