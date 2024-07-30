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Güncel
AA 30.07.2024 20:03

Osmaniye'de depremde yıkılan binayla ilgili tutuklu 2 sanık yargılanıyor

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un yıkılmasıyla ilgili tutuklu müteahhit Ali K. ve fenni mesul Ayhan G'nin yargılanmasına devam edildi.

Osmaniye'de depremde yıkılan binayla ilgili tutuklu 2 sanık yargılanıyor

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar müteahhit Ali K. ve fenni mesul Ayhan G, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müştekiler, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, Ali K'nin sağlık problemleri nedeniyle cezaevinde kalmasının uygun olup olmadığı ile ilgili istenen heyet raporu okundu. Raporda Ali K'nin cezaevinde kalmasına engel herhangi bir fiziksel ve ruhsal patoloji saptanmadığı belirtildi.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan Ali K, üzerine atılı suçların kabul etmediğini söyledi. Kalp ameliyatı olduğunu ve sağlık durumunun cezaevinde kalmaya müsait olmadığını dile getiren Ali K, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Ayhan G. ise savunmasında, Yonca Sitesi A ve B Bloklarının projesini kendisinin hazırladığını, B Blok yıkılmasına rağmen A Blok'un yıkılmadığını, bu nedenle B Blok'un yıkılmasının proje kaynaklı olmadığını iddia etti.

Kendisinin 72 yaşında olduğunu ve birçok kronik rahatsızlığı bulunduğunu ileri süren Ayhan G, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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