Siirt Vali Vekili Fatih Kurt başkanlığında, 2022-2023 akademik yılı başlangıcı öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun sağlanması için toplantı yapıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Sert, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, ilçe kaymakamları, jandarma ve emniyet yetkilileri ile ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik gibi konularda herhangi bir sorun yaşamamaları için tüm kurumların iyi bir koordinasyon içine çalışması gerektiğine vurgu yapan Vali Vekili Fatih Kurt, inanç, doğa, kültür ve kardeşlik şehri Siirt’te misafir edecekleri, gençlere yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak, eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından üniversitedeki öğrenci kayıtları ve yurt sayılarına ilişkin bilgilendirme sunumları yapıldı.