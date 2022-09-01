Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Kaya idaresindeki traktör, Gökçeören Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.
Traktörün devrildiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaya'nın cenazesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Malatya
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