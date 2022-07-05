Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: getty]
Siirt'te terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce farklı adreslere düzenlenen eş operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, kurusıkı tabanca, fişek ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Terör Örgütü Terör Saldırısı
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