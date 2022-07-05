Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta, yağmur bulutları gün batımında kızıl renklere büründü.
Kentte yağmur öncesi gökyüzünde yoğunlaşan bulutlar, güneşin batışıyla dikkati çekiyor.
1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Yaylası'nda ise yağmur bulutları altında otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar güzel görüntüler oluşturuyor.
Gün batımında gökyüzünün bulutlarla kaplı büyük bir kısmı kızıl tonlara büründü, batan güneş Mışko Gölü'ne yansıdı.
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