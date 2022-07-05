Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentin bazı noktalarındaki pazarlara giderek satıcılara gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verdi.

Ekipler, satıcılardan paraların boyutlarına ve üzerindeki şeride özellikle dikkat etmelerini istedi.

Kurbanlık satıcılarına broşür de veren ekipler, sahte para verenlerin olması durumunda ilgililere bilgi verilmesini talep etti.

Çalışmalar, Kurban Bayramı'na kadar sürecek.