Kentteki besiciler, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından özenle yetiştirdikleri kurbanlıkları, sabah saatlerinden itibaren pazarlara getirmeye başladı.

Karasu Köprüsü mevkisinde belediyenin açtığı hayvan pazarına gelen vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşandı.

Besicilerden Fesih Yolcu, gazetecilere, hayvan pazarına 200 küçükbaş kurbanlık getirdiğini belirterek, "Hayvan pazarına yeni geldim. Henüz satış yapmadım, bekliyorum. Geçen yıla göre satışlarımızın daha iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Besicilerden Adil Altınay da "Bayrama 5 gün kaldı. Büyükbaş hayvan 12 bin liradan başlayıp 26 bin liraya kadar yükseliyor. Küçükbaş ise 2 bin 500 liradan başlıyor ve 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Müşterilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Kutbettin Akın ise fiyatların geçen yıla oranla arttığını ifade etti.