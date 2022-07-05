Ağrı’da dere kenarında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı’da bir kedinin dere kenarında mahsur kaldığını ve çıkamadığını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Kediyi bulunduğu yere merdivenle inen ekipler, mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Hiçbir sıkıntısının olmadığı anlaşılan kedinin karnını doyuran ekipler, daha sonra doğal ortamına bıraktı.