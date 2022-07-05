Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 11:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı’da dere kenarında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ağrı’da dere kenarında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ağrı’da bir kedinin dere kenarında mahsur kaldığını ve çıkamadığını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Kediyi bulunduğu yere merdivenle inen ekipler, mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Hiçbir sıkıntısının olmadığı anlaşılan kedinin karnını doyuran ekipler, daha sonra doğal ortamına bıraktı.
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