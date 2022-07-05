Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.
Otomobiliyle Alibeyli Mahallesi'ndeki özel hastanenin önüne gelen R.A, aracından inerek burada bekleyen Ali K'ye (55) pompalı tüfekle ateş açtı.
Yaralanan Ali K, olayın önünde gerçekleştiği hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli R.A, çevredekilerce yakalanarak polise teslim edildi.
Etiketler: Osmaniye
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