Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Düz koşu ile başlayan idman, ısınma hareketleriyle sürdü. Futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.