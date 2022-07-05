Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.
Düz koşu ile başlayan idman, ısınma hareketleriyle sürdü. Futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Etiketler: Rize Çaykur Rizespor
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