Şehir Stadı'nda yapılan açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kafkas dans gösterisiyle devam etti.

Programda stadyumda toplanan genç ve minik sporcular, farklı branşlarda gösteri yaptı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Savaş Kaya, herkesi spor yapmaya davet ederek, çocuklarını spora teşvik eden velileri kutladı.

Sporun özgüven, arkadaşlık ve kaynaşma açısından son derece önemli olduğunu belirten Kaya, "Günümüzde sporun bedensel bir aktivite olmasının ötesinde, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren, bu yönüyle de insanlar ve toplumlar arasında barışa hizmet eden en etkin araçlardan biridir. Yaz aylarında yapabileceğiniz en doğru amacı bugün başlatıyoruz." dedi.

Spor Okulları ve Engelsiz Spor için il genelinde 27 ayrı branşta 7 bine yakın sporcu, 30 antrenör eşliğinde eğitim görecek.