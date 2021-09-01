Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 03:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te okulda cihaz çalan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te okulda cihaz çalan 2 kişi yakalandı. Doğan Mahallesi Selahattin Eyyubi Anaokulunda hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.Ö. ve K.T. gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Doğan Mahallesi Selahattin Eyyubi Anaokulunda hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.Ö. ve K.T. gözaltına alındı.
Yapılan aramada bulunan 2 televizyon, 2 masaüstü bilgisayar, kombi, yazıcı ve modem okul yönetimine teslim edildi.
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