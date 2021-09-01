Belediyeden yapılan açıklamada her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Halfeti’ye gelen misafirlerin güvenliği, refahı ve huzuru için denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, ilçede bulunan restoranlarda fiyat tarifesi denetimi yaparken, gezi teknelerinde ise olası bir kaza durumunda hayat kurtaracak önlemlerin alınıp alınmadığını denetledi.

Ekipler, ziyaretçilere de maske ve mesafe uyarılarında bulunarak maskesi olmayanlara maske dağıttı.

İşletmelerde fiyat denetimi yapan ekipler, teknelerde olası bir yangına müdahale etmek için yangın söndürme tüpü, boğulma vakalarına karşı can simidi ve can yeleği denetimi yaptı.