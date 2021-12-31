Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 05:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt’te manevra yapan minibüs ışık panosunu çökertti
[Fotoğraf: İHA]
Siirt kent merkezinde trafiğe kapalı caddede manevra yapan minibüs ışık panosunu çökertti.
Siirt kent merkezinde trafiğe kapalı caddede manevra yapan minibüs ışık panosunu çökertti.
Olay, kent merkezi Hz.Fakirullah (Güres) Caddesinde meydana geldi. 56 AJ 489 plakalı minibüs sürücüsü, trafiğe kapalı olan caddede manevra yapmak isterken orta kesimde bulunan ışık panolarının yer aldığı bölüme girince çökme meydana geldi.
Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine çağırılan çekici, uzun uğraşlar sonucu minibüsü bulunduğu yerden çıkardı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Siirt Trafik Kazası
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