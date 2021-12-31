Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramına başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş da, hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına çorba ikramında bulundu, acil şifa diledi.

Her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Demirtaş, soğuk kış günlerinde hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları ile fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını bir nebze olsun rahatlatmak için sıcak çorba ikramına başladıklarını söyledi.

Farklı alanlarda da vatandaş odaklı hizmetleri hız kesmeden sürdürdüklerini dile getiren Demirtaş, “Çorba işin bahanesi. Amacımız vatandaşımızın yanında olabilmek. Bunun için çalışıyoruz, çalışacağız." dedi.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

Çorba ikram edilen programda Vali Demirtaş'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Mehmet Kabak da eşlik etti.