Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 05:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari’deki zincir markete para cezası
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari’de bir zincir marketin raf ile kasa fiyatları arasında fark olması nedeniyle zabıta ekipleri tarafından ceza kesildi.
Hakkari’de bir zincir marketin raf ile kasa fiyatları arasında fark olması nedeniyle zabıta ekipleri tarafından ceza kesildi.
Bazı vatandaşların bir zincir markette raf ile kasadaki fahiş fiyat dengesizliği ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Rafta 43 lira yazan ürünün kasada 55,50 lira olduğunu tespit eden zabıta ekipleri, zincir markete her bir ürün için 427 lira cezai işlem uyguladı.
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