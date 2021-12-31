Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 05:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tatvan'da tır ile çarpışan otomobildeki belediye başkan yardımcısı ile sürücü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobilde bulunan Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan ile sürücü Deniz Özcan, hafif yaralandı.
Bitlis-Tatvan-Ahlat kara yolu kavşağının Esentepe Mahallesi mevkisinde 42 AA 929 İran plakalı tır ile 34 BMU 628 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan ile araç sürücüsü Deniz Özcan hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Van Trafik Kazası
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