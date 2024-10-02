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Güncel
AA 02.10.2024 17:42

Siirt'te kaybolan kız çocuğu bulundu

Siirt'te kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

Siirt'te kaybolan kız çocuğu bulundu

AFAD Siirt İl Müdürü Cahit Akkoyun yaptığı açıklamada, dün saat 15.50'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünün Tepe mezrasında oturan 14 yaşındaki B.Ç'nin saat 12.30'dan beri kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunulduğunu belirtti.

AFAD koordinesinde UMKE, jandarma, İHH, itfaiye ekipleri ile gönüllü vatandaşlarla B.Ç'nin bulunması için arama çalışması yürütüldüğünü bildiren Akkoyun, şunları kaydetti:

"Kayıp vatandaşı bulmak için dron destekli bölgede arama ve tarama çalışmaları yapıldı. Kız çocuğu 19.20'de mezranın 10 kilometre uzağında sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolü için jandarma nezaretinde sağlık ekiplerine teslim edildi."

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112 Acil Çağrı Merkezi AFAD Siirt UMKE
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