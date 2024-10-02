Bolu'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

D-100 kara yolu Karabük istikametinde seyreden J.L. yönetimindeki tır, M.K. idaresindeki hafifi ticari araçla çarpıştı.
Bu sırada aynı istikamette ilerleyen H.T'nin kullandığı otomobil de kaza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.