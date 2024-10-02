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Güncel
AA 02.10.2024 17:25

Karabük'te havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te havaya ateş açtıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheliye adli ve idari işlem uygulandı.

Karabük'te havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan silahla ateş etme olayına ilişkin çalışma başlattı.

İncelemeler sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli F.E. yakalandı.

Bir kişinin havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine de çalışma yürüten ekipler, şüpheli F.G'yi gözaltına aldı.

Olaylarda kullanılan silahlara ve bunlara ait fişeklere el konulurken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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