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Güncel
AA 02.10.2024 17:38

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

Yalova'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 50 ekibin katılımıyla 17 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Şüphelilerin üst aramalarının yanı sıra adresleri, müştemilat ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 814 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 632 sentetik ecza grubu hap, 2,26 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 6 hassas terazi, 2 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Narkotik arama köpekleri "Gölge" ve "Zeytin"in de kullanıldığı operasyonda ayrıca, uyuşturucu üretim ve çoğaltımında kullanılan 1450 gram madde, 3 bin 810 mililitre kimyasal sıvı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 359 bin 225 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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