Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz çalışmalar sonucu olayın failleri olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı, hırsızlık malı satın almaktan 2 kişiye işlem yapıldı.

Ele geçirilen 1300 kilogram çay ve 47 bin lira müştekiye teslim edildi.

