Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Siirt'te hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon düzenledi.
Ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş'yi Kooperatif Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Siirt
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