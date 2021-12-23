İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakiraz beldesinde motosiklet, Arındık köyünde inşaat malzemesi çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Çalınan eşyalar da bulunarak, sahiplerine teslim edildi.