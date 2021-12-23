Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da motosiklet ve inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakiraz beldesinde motosiklet, Arındık köyünde inşaat malzemesi çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Çalınan eşyalar da bulunarak, sahiplerine teslim edildi.
Etiketler: Hırsızlık Elazığ Jandarma Genel Komutanlığı
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