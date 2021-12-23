Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 6 milyon boş makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir kamyonda, kaçak sigara imalatında kullanılan 6 milyon 500 boş makaron bulundu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa-Turgutlu kara yolunda bir kamyonu durdurdu.
Operasyonda, kamyonun kasasına yüklenmiş paketlerde 6 milyon 500 boş makaron ele geçirildi.
Kamyon sürücüsü M.Ş.Ş. gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron Manisa Sigara
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