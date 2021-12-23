Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bariyere çarpan araç takla attı, muhtar hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Samsun’un Canik ilçesinde, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla atan otomobildeki Çarşamba ilçesi Sahilköy Mahallesi Muhtarı Musa Karakaş hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Canik ilçesi Belediyeevleri viyadüğü altında meydana geldi. Ordu yönüne giden Samet S.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki beton bariyere çarptı. Savrulan otomobil, metrelerce sürüklenip takla attı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Çarşamba ilçesi Sahilköy Mahallesi'nin muhtarı Musa Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı sürücü Samet S. ise ilk müdahalenin ardından hastanede tedaviye alındı.
Musa Karakaş'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Polis Samsun Trafik Kazası
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