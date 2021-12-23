Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 87 köy yolu ulaşıma kapandı. Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 11, Ardanuç 14, Arhavi 16, Borçka 2, Murgul 8, Hopa 8, Şavşat 26, Yusufeli 5 olmak üzere toplam 87 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.