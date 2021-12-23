Kentte Kurutilek Mahallesi'nde evinde alkol kullandıktan bir süre sonra rahatsızlanan A.Z, yakınları tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan A.Z, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 10 gün önce hastaneye kaldırılan Y.A ve K.B'nin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, S.T'nin ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.