Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartları ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, merkez ilçeye bağlı köy okullarında eğitime bugün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan karar gereğince, Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Pilot Teğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm köy okullarında, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm köy okullarında eğitim öğretime 23 Aralık perşembe günü bir gün ara verilmiştir."

Açıklamada, merkez ilçe ve söz konusu ilçelerin merkezlerinde bulunan okullarda ise eğitim öğretime devam edileceği belirtilerek, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise 23 Aralık Perşembe günü bir gün izinli sayılacağı bildirildi.