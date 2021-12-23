Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 2 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da, Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda, 2 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Karantina Koronavirüs
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