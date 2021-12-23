Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde Suriye uyruklu şüpheli S.A'nın kullandığı araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.

Araçtaki yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.