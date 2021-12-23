Ovacık Belediyesinin öncülüğünde kurulan kooperatifte, başta Tunceli olmak üzere çevre illerden köylülerin ürettiği organik nohut, kuru fasulye, bal, pekmez gibi 24 çeşit ürünün satışı gerçekleştiriliyor. Organik ürünler yurt dışından da talep görüyor. Tırlara yüklenen ürünler, başta Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

“Kuraklıktan dolayı rekoltemiz düştü”

İhracata ilişkin konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Tunceli sınırları içerisinde üretim için ilçelerde ve il dışında kadın kooperatiflerimiz var. Aynı zamanda Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya ve birçok ülkede kolektiflerimiz var. Oradaki talepler belirlenip liste hazırlanıyor ve bize gönderiliyor. Ürünlerimizin bir kısmı ilimizde, bir kısmı da İstanbul’da olan kooperatiflerimiz üzerinden gönderiliyor. Öncelikle ürünlerin analizleri yapılıyor, Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gümrük işleri tamamlanıyor ve Avrupa’ya gönderiliyor. Geçen yıl bu yıla oranla daha fazla ürün göndermiştik. Bu yıl kuraklıktan dolayı sıkıntı yaşadık. Şu anda bize talep çok fazla, kuraklıktan dolayı bu talebi tam anlamıyla karşılayamadık” dedi.

[Fotoğraf: DHA]

“Geliri 3 bölüme ayırıyoruz”

İhracatta kazanılan gelirin yüzde 35’ini üniversite öğrencilerine burs olarak vereceklerini söyleyen Maçoğlu, “Şu anda çok büyük bir gelir söz konusu değil ama biz geliri 3 bölüme ayırıyoruz; üreticiye tohum desteği vermek, yeni makineler almak ya da üretim alanlarını genişletmek, diğeri ise öğrencilere burs desteği vermektir” diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

“Ürettikçe daha güçlüyüz”

Üretimin kadın eliyle güçlendiğini belirten kooperatif çalışanı Canan Bayoğlu da, “Kooperatifimizdeki birçok ürün kadın eliyle hazırlanıyor. Reçellerimiz Hozat ilçesindeki kadınlar tarafından yapılıyor ve biz burada paketlemesini yapıyoruz. Kadının eline, emeğine ve sofrasına değiyoruz. Biz kadınlar ürettikçe daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.