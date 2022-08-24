Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınama Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarım ve gıda alanında eğitim görmüş gençlerin üretim yapmaları amacıyla uygulanan projeden yararlanan 11 girişimci arasındaki temsili 2 kişiye küçükbaş hayvan verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Eruh ilçesinin Bayramlı köyünde düzenlenen törene canlı bağlantıyla katıldı.

Hibe desteği alan girişimcileri tebrik eden Kirişci, projenin bol kazanç getirmesi temennisinde bulundu.

Kirişci, proje sayesinde tersine göçün artacağını, kentten kırsala bu kez sağlıklı bir dönüş olmasını arzu ettiklerini anlatarak"1994 yılında terörden dolayı boşalmış olan ama 2005 yılına kadar da bu halini korumuş olan bu bölgenin yeniden dönüşe açılması, yerleşime açılmış olması beni gerçekten çok mutlu etti" dedi.

"Sen üret gerisini merak etme"

"Sen üret yeter" diye bir sloganları olduğunu anımsatan Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Biz üreticiye 'Sen üret gerisini merak etmeyin' diyoruz. Bu kardeşlerimizin şahsında üretmeye karar veren kardeşlerimizin tamamının kazançlarının bereketli olmasını diliyorum. Bu projenin kapsamını biraz daha genişleterek daha geniş bir kesime bu imkanı inşallah sunmuş olacağız."