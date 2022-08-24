Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçe merkezinden geçen D-650 kara yolunda seyreden Kadir Can idaresindeki motosiklet, Yeni Sanayi Sitesi girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle asfalt yolda sürüklenen sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
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