Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ağrı’da ticari araç şarampole düştü: 5 yaralı
[Fotograf: DHA]
Ağrı'da kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Ağrı-Erzurum kara yolunda Murat Çetin idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.
Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevkedildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Çetin ile birlikte araçta bulunan Ferit Demirok, Osman Şahin, Özhan Çetin, Barış Çetin’e olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.
Hayatı tehlikeleri olmayan Murat Çetin, Ferit Demirok ile Osman Şahin Eleşkirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan Özhan ve Barış Çetin’in ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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