Kent merkezine bağlı Kuzulu ve Kadıköy köyleri arasında gerçekleştirilen keklik salım törenine, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay da katıldı.

Vali Ekici, bölgedeki keklik popülasyonunu artırmak amacıyla kekliklerin doğaya bırakıldığını söyledi.

Kekliklerin doğada azalarak nesli tükenme noktasında olduğunu anlatan Ekici, sayılarının arttırılması için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Ardından keklikler doğaya salındı.