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Güncel
AA 23.03.2024 10:41

Siirt'te bir otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi

Siirt'te düzenlenen operasyonda, 15 bin 610 mermi ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Siirt'te bir otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle organize suç örgütleri ve kaçakçılara yönelik müşterek operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda takibe alınan şüpheli otomobil, Siirt-Batman kara yolunda durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, değişik çaplarda 15 bin 610 mermi ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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