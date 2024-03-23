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Güncel
AA 23.03.2024 10:26

Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 8 işlem yapıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 8 işlem başlattı.

Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 8 işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14-20 Mart'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 117 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 17 dijital materyali inceleyen ekipler, 6 nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve nitelikli hırsızlık olayıyla ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 150 vatandaş bilgilendirildi.

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