İki katlı bir evin bodrum katından yükselen dumanı görenler durumu yetkililere bildirdi.

İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında 5 ton saman ve 2 ton kömür yandı, evde bulunan biri dolu 4 tüp ekipler tarafından çıkarıldı.

Bazı ev sakinlerinin dumandan etkilendiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.