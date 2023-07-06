Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında 4 kişi yaralandı

İkizler köyünde 3 aile arasında arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.D, Y.E, H.D. ve Y.D. yaralandı.

İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ekipleri, tarafları ayırarak güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Baykan ve Kurtalan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan H.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kavgada av tüfeği kullanan ve olay yerinden kaçan H.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.