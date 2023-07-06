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Güncel
İHA 06.07.2023 19:26

TOGG Düzce'de makam aracı oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Düzce Valisi Cevdet Atay'ın makam aracı olarak kullanılacak.

TOGG Düzce'de makam aracı oldu

Türkiye'nin 50 yıllık hayali olan ve geçtiğimiz aylarda satışına başlanılan TOGG, Düzce'de makam aracı olacak.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından İl Genel Meclisi'nin aldığı kararla satın alınan TOGG, Düzce Valisi Cevdet Atay’ın makam aracı olarak kullanılacak. Kamu kurumlarına öncelik verilmesiyle birlikte dün akşam itibariyle teslim edilen araç ilgi odağı oldu. İlk deneme sürüşünü ise İl Genel Sekteri Hayri Şen ile İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç yaptı.

TOGG’un Türkiye için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Fazlı Koç, "Geçen ay fabrikadan İl Genel Sekreterimizin görüşmeleri ile kamu kurumlarına öncelik verileceğini duyduk. Aracın satın alınmasıyla ilgili meclis kararı aldık. Hizmet aracı alacaktık, kendi yerli aracımızı almak istedik. Bize dün akşam teslim ettiler. İnşallah ömrü uzun çeşitli modelleri olur. Her alanda olduğu gibi otomobil alanında da ülkemiz iyi seviyelere gelir. İnşallah kısa sürede ihracata başlarız. Gurur duyacak bir araç olmuş. İnşallah herkes bir an önce sahip olur. Dışarıdan getireceğimize kendi ürettiğimize binip kullanmak isterim" dedi. 

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